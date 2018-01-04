В Киеве арестовали азербайджанца

2018-01-04 19:21 | www.oxu.az | 6

В столице Украины Киеве арестовали гражданина Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня в Киеве полиция задержала Эльнура Джабраилова (1991 г.р.). Решением суда Печерского района в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Гражданин Азербайджана обвиняется в торговле людьми. Несогласный с решением Э. Джабраилов готовится подать апелляционную жалобу.

Отметим, за последние несколько месяцев в Киеве по разным обвинениям были арестованы несколько граждан Азербайджана, в их отношении ведется следствие.

A.M.

