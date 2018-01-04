Индекс Dow Jones впервые превысил 25 000 пунктов

2018-01-04 19:28 | www.trend.az | 6

Американские фондовые индексы демонстрируют рост в четверг вслед за общемировым ралли на фоне повышения цен на сырье, позитивных статданных и сохранения доходности гособлигаций у рекордно низких отметок, передает агентство "Интерфакс".

Dow Jones Industrial Average обновил внутридневной рекорд и впервые в истории превысил отметку 25 000 пунктов.

Возобновившееся снижение доллара к евро также поддерживает рост фондового рынка.

Число рабочих мест в частном секторе США выросло в декабре на 250 тыс. после повышения на 185 тыс. в ноябре, объявила в четверг отраслевая организация ADP. Аналитики в среднем ожидали подъема на 190 тыс. Декабрьские темпы роста занятости были максимальными за девять месяцев.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось до 250 тыс., хотя эксперты среднем ожидали снижения показателя на 5 тыс., до 240 тыс.

Рыночная стоимость оператора связи Sprint Corp. рухнула на 6%. Компания объявила о назначении экс-CEO Altice Мишеля Комба президентом и финдиректором. Он приступит к исполнению обязанностей с 6 января. Комб проработал в должности CEO Altice около года и покинул компанию в ноябре, поскольку акционеры были обеспокоены ухудшением прогнозов прибыли.