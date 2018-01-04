В сети распространены фотографии поврежденных российских самолетов - ФОТО

2018-01-04 19:48 | www.oxu.az | 6

Российский журналист Роман Сапоньков опубликовал несколько фотографий из авиабазы Хмеймим, где дислоцируются силы ВКС Российской Федерации.

Как передает Oxu.Az, по данным журналиста, в результате обстрела базы по предварительным данным пострадали 6 бомбардировщиков Су-24, 1 истребитель Су-35С, 1 транспортный Ан-72, 1 разведывательный самолет Ан-30, вертолет Ми-8. 2 бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-35С ввели в строй, пишет журналист.

Отметим, что ранее Минобороны России опровергло бомбардировку боевиками своей авиабазы в сирийском Хмеймиме.

Напомним, что 3 января российская газета «Коммерсант» распространила информацию об уничтожении в Хмеймиме 7 боевых самолетов ВКС РФ.

A.M.

