Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения

2018-01-04 19:40 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй извинилась за сбои в работе национальной системы здравоохранения NHS, из-за которых в последние недели произошел резкий рост случаев, когда доставленные скорой помощью в больницы пациенты более получаса ожидали приема врачей, передает РИА Новости.

По официальным данным, в последнюю неделю 2017 года 16,9 тысячи экстренных пациентов в Англии ожидали приема более получаса, это на 40% больше, чем неделей ранее. Задержки происходили из-за нехватки медперсонала для приема больных от санитаров. Также ранее руководство NHS объявило о переносе десятков тысяч намеченных на январь неэкстренных операций из-за нехватки персонала в больницах.

"Я знаю, это трудно, я знаю, все это огорчает и расстраивает людей. Я приношу извинения. И спасибо всем вам (медперсоналу больниц) за то, что вы делаете", - сказала Мэй, посещая больницу в Саррее, выдержки ее выступления распространила канцелярия премьера страны.