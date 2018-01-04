Главу Intel обвинили в продаже акций компании после выявления проблем с чипами

2018-01-04 19:47 | www.trend.az | 7

Главный исполнительный директор Intel Corp. Брайан Кржанич продал значительную часть пакета акций Intel в ноябре 2017 года, уже после того, как ему стало известно о серьезных проблемах с безопасностью микросхем компании, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на CNBC.

Как заявили в Intel изданию MarketWatch, транзакции CEO были не связаны с уязвимостями чипов, о которых широкая общественность узнала на этой неделе.

Специалисты по кибербезопасности из Google Project Zero обнаружили два недочета микропроцессоров - Meltdown (расплавление ядерного реактора или крах) и Spectre (призрак), воспользовавшись которыми, хакеры могут получить доступ ко всему объему памяти практически любого компьютера в мире. На сайте meltdownattack.com, который эксперты создали для описания проблемы, отмечается, что пока им неизвестно о реальных случаях подобных злоупотреблений.

Meltdown затрагивает практически все микропроцессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Spectre - проблема процессоров не только Intel, но также AMD и ARM, то есть практически все устройства с микропроцессорами могут содержать этот эксплойт. По данным New York Times, ликвидация обеих уязвимостей может замедлить работу компьютеров на 30%.

Intel и AMR признают наличие пробелов безопасности. Многие крупные компании, включая Apple и Google, уже работают над дополнительной защитой устройств и систем и предлагают пользователям временные решения.