В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,1

2018-01-04 19:55 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг на северо-востоке Черногории, данных о жертвах среди населения нет, сообщило министерство внутренних дел республики, передает РИА Новости.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11.46 (13.46 мск) в семи километрах от поселка Плав на северо-востоке Черногории. По данным муниципального штаба Службы защиты и спасения, пострадали фасады и крыши зданий, на горных дорогах произошло осыпание камней.

"Представители МВД – дирекции по ЧС и управления полиции активно работают в северном регионе Черногории, чтоб с представителями местного самоуправления собрать информацию о нанесенном ущербе. В настоящее время нет информации о том, что землетрясение вызвало гибель людей", - сообщило ведомство.