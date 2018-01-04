Около 42 тысяч человек приняли участие в протестах в Иране

2018-01-04 20:26 | www.apa.az | 6

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил в четверг, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.

"Основываясь на точных данных, предоставленных органами, несущими ответственность (за их достоверность – ред.), в протестах участвовало не более 42 тысяч человек, и это не много". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Фазли цитирует иранское агентство ISNA.

Глава МВД Ирана также добавил, что подобные протесты естественны и происходят во всех странах.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.