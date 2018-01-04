Вашингтон и Сеул отказались от военных учений на время Олимпиады

2018-01-04 20:34 | www.trend.az | 6

Лидеры Южной Кореи и США договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Американский президент Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились об этом в ходе телефонного разговора. Беседа длилась 30 минут.

Стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "будет вести тесные консультации с США" по межкорейскому диалогу.