В Армении грабитель похитил пенсии пенсионеров 4 сел

2018-01-04 20:40 | www.apa.az | 7

В Араратской области Армении произошло весьма своеобразное ограбление.

Как передает АПА со ссылкой на NEWS.am, около 11:20 часов 4 января поступил сигнал о том, что из машины «Армпочты» похищены мешки с пенсиями пенсионеров четырех сел. Всего было украдено 12 620 000 (44 000 ман) драмов.

Благодаря принятым мерам ограбление в кратчайший срок было раскрыто. По предварительным данным, житель села Норашен 31-летний Г.Акопян ехал на машине за автомобилем «Армпочты», и, воспользовавшись тем, что двери автомобиля были открыты, похитил 6 мешков с пенсиями. Грабитель пойман. Приняты меры для обнаружения похищенных денег.