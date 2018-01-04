Новогодний скандал между «Габалой» и «Карабахом» – ВИДЕО

2018-01-04 20:42 | www.oxu.az | 7

Футбольный клуб «Габала» выступил с заявлением на своем сайте в связи с новогодней программой «Зимняя сказка», вышедшей в эфир 31 декабря на канале CBC Sport.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт футбольного клуба «Габала», в клубе считают, что выступление М.Мадатова не соответствует поведению профессионального спортсмена, - говорится в заявлении клуба.

«Это был безответственный, неэтичный шаг. Мы осуждаем публичный рассказ этой выдуманной истории и выставление нашего главного тренера Романа Григорчука в роли шута. Такие необдуманные заявления вредят имиджу нашего главного тренера и клуба, а также создают неверное представление о «Габале» у общественности.

В связи со всем вышесказанным ждем, что ФК «Карабах» примет меры в отношении молодого футболиста, а Махир Мадатов за проявленное неуважение принесет свои извинения перед клубом «Габала» и Романом Григорчуком».

Напомним, что Махир Мадатов решил рассмешить телезрителей историей о главном тренере «Габалы» Романе Григорчуке, которую, по его же словам, он услышал от кого-то из футболистов габалинского клуба.

A.M.

