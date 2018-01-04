Новогодний скандал между «Габалой» и «Карабахом» – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 21:26 | www.oxu.az | 5

«Находясь в лагере национальной сборной, мы обсуждаем главных тренеров. Роман Григорчук один из тех специалистов, деятельность которого мы одобряем и относимся к нему с особой симпатией. Хотя он и выглядит суровым, иногда шутит, что для нас очень приятно. История, рассказанная мной в эфире CBC Sport, действительно произошла».

Как передает Oxu.Az, об этом в заявлении report отметил футболист «Карабаха» и национальной сборной Азербайджана Махир Мадатов, комментируя заявление «Габалы».

Он отметил, что прежде чем рассказать историю, связанную с главным тренером «Габалы» Романом Григорчуком на передаче «Гыш Нагылы» (“Qış nağılı”) на CBC Sport, он попросил разрешения у украинского специалиста:

«Когда я вспомнил эту историю, не захотел рассказывать ее. Так как Григорчук стоял за камерой. Я подумал, что это было бы некорректно. Ведущие подошли к Григорчуку и попросили у него разрешения. Затем и мы подошли к главному тренеру, обнялись и поздоровались. У меня очень хорошие отношения с главным тренером «Габалы». Я уважаю его как и Гурбана Гурбанова. То есть, у Григорчука было получено разрешение. Когда я пересказывал историю, он выбежал из помещения, чтобы в эфир не попал его смех. Он и сам смеялся над рассказанным».

На требование «Габалы» по поводу необходимости принесения извинений, Мадатов сказал:

«Я никого не оскорблял. Наоборот, высказался положительно. Поэтому не вижу причин для извинений. Я уважаю «Габалу». Думаю, что Гурбан Гурбанов не накажет меня за это заявление. Так как причин для этого нет».

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20:42

Футбольный клуб «Габала» выступил с заявлением на своем сайте в связи с новогодней программой «Зимняя сказка», вышедшей в эфир 31 декабря на канале CBC Sport.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт футбольного клуба «Габала», в клубе считают, что выступление М.Мадатова не соответствует поведению профессионального спортсмена, - говорится в заявлении клуба.

«Это был безответственный, неэтичный шаг. Мы осуждаем публичный рассказ этой выдуманной истории и выставление нашего главного тренера Романа Григорчука в роли шута. Такие необдуманные заявления вредят имиджу нашего главного тренера и клуба, а также создают неверное представление о «Габале» у общественности.

В связи со всем вышесказанным ждем, что ФК «Карабах» примет меры в отношении молодого футболиста, а Махир Мадатов за проявленное неуважение принесет свои извинения перед клубом «Габала» и Романом Григорчуком».

Напомним, что Махир Мадатов решил рассмешить телезрителей историей о главном тренере «Габалы» Романе Григорчуке, которую, по его же словам, он услышал от кого-то из футболистов габалинского клуба.

A.M.

