В Турции задержали 26 человек за связи с ИГ

2018-01-04 21:33 | www.apa.az | 8

Власти турецкой провинции Бингель на востоке страны сообщили, что в течение около полугода службы безопасности задержали 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

Операция, которую управление по безопасности провинции проводило совместно с Национальным разведывательным управлением по всей стране, проходила с 24 июля по 28 декабря прошлого года. В ходе рейдов полиция также изъяла "пояс смертника", технику для изготовления взрывных веществ, около 4,6 тысячи долларов и охотничьи ружья. Задержания проводились в провинциях Бингель, Стамбул, Адана, Измир и Килис.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы порядка 3 тысяч 290 человек из 95 стран, примерно 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.