В Турции за причастность к ИГ задержаны 26 человек

2018-01-04 21:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингель по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) задержаны 26 человек, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.



В ходе рейда у задержанных изъяты "пояс смертника", приспособления для изготовления взрывчатых веществ, а также охотничьи ружья.

Отметим, что 1 декабря в рамках спецоперации в Стамбуле были задержаны 62 иностранных гражданина-члена ИГ.

Напомним, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 года по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны свыше 1000 человек.