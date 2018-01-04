«17 мгновений весны» на азербайджанских национальных инструментах – ВИДЕО

2018-01-04 22:00 | www.oxu.az | 6

Саундтреком из фильма «17 мгновений весны» в последнее время довольно часто делятся в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az, причиной стало исполнение этой мелодии на национальных азербайджанских инструментах музыкантами одного из регионов Азербайджана. Трое музыкантов на одном из сельских мероприятий исполнили саундтрек в своеобразном стиле. Заслуженный артист Адалет Шукюров выложил видео на своей странице в İnstagram.

Отметим, что песню «Мгновения» неоднократно исполняли Иосиф Кабзон, Муслим Магомаев, и другие известные исполнители.

Пярвиз Гусейн

