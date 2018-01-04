Багдад пообещал выплатить зарплату служащим в Иракском Курдистане

2018-01-04 21:57 | www.trend.az | 6

Иракское правительство выплатит зарплаты служащим в автономном Иракском Курдистане, заявил на встрече с курдскими политиками премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте премьера.



В сообщении отмечается, что аль-Абади в четверг принял в Багдаде делегацию нескольких курдских партий. Представители каких именно партий встретились с премьером, не уточняется. В декабре в автономном регионе вспыхнули демонстрации против задержки зарплат.

"Центральное правительство продолжит выплачивать заработную плату служащим в Иракском Курдистане четко и справедливо, согласно точно выработанному механизму", - заявил аль-Абади.