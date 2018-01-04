Глава МИД Турции посетит ФРГ

2018-01-04 22:04 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 января совершит визит в Германию, в ходе которого проведет переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем, сообщают в четверг турецкие СМИ со ссылкой на диписточники.
Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудят пути устранения напряженности в отношениях двух государств.
Переговоры пройдут в городе Гослар.
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