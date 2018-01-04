Сегодня продолжились поиски пропавших альпинистов – ВИДЕО + ФОТО

2018-01-04 22:13 | www.oxu.az | 6

Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились 4 января.

Об этом Oxu.Az сообщили в МЧС.

В поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецснаряжением, спасательным оборудованием и средствами связи), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечены специально обученные собаки.

Спасательно-поисковая операция проводится в высокогорном массиве, в сложных метеорологических условиях. В зоне поиска из-за интенсивного снегопада увеличилась опасность схода лавин. В настоящее время высота снежного покрова там составляет 1-1,5 м, в местах схода лавин – 8-12 м. С учетом указанных нюансов, привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить обстановку. В создавшихся условиях проведение спасательно-поисковых и других неотложных мер еще больше усложнилось.

МЧС еще раз с сожалением отмечает, что несмотря на сложность оперативных условий и деликатность вопроса, некоторые сайты и пользователи соцсетей продолжают распространяют дезинформацию о деятельности госструктур, участвующих в поисково-спасательных работах. МЧС призвало СМИ, представителей общественности и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную и непроверенную информацию о работе МЧС, а руководствоваться официальными сообщениями министерства (fhn.gov.az).

A.M.

