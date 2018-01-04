Израильские компании обсуждают возможность создания производства в Азербайджане (ФОТО)

2018-01-04 22:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Израиль прибыла официальная делегация из азербайджанского города Мингячевир во главе с главой исполнительной власти Ниязи Байрамовым. В состав делегации вошли также заместители Н.Байрамова - Али Ганиев, и Хикмет Керимов, а также главный врач городской больницы Кёнуль Алекперов.



Во второй день гости из Мингячевира вместе с вице-мэром Афулы Михаилом Барканом посетили промышленную зону Алон Израэль, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "АзИз".



В ходе встречи с руководством предприятий "Тосаф" и "Пазкар" обсуждалась возможность создания в технологическом парке Мингячевира филиалов упомянутых предприятий и производства их продукции в Азербайджане. Также состоялась встреча делегации с руководством международного отдела больницы А-Эмек. Гендиректор городской больницы Мингячевира Кёнуль Алекперов выразил заинтересованность в организации обучения азербайджанских врачей на базе центра А-Эмек.



Гости из Азербайджана были тепло приняты мэром Афулы, Ицхаком Мироном, вице-мэром, Михаилом Барканом и генеральным директором муниципальной Экономической компании Томером Хададом в канцелярии мэра. В ходе встречи, на которой присутствовал также представитель "АзИз" в Азербайджане Вахид Байрамов, речь шла о продолжении и укреплении отношений между городами и странами.



Нынешний визит делегации из Мингячевира организован международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", при поддержке министерств иностранных дел Израиля и Азербайджана. Укрепление связей между Мингячевиром и Афулой сулит побратимам открытие и реализацию новых возможностей для развития и процветания обоих городов.

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