В Кабуле прогремел взрыв: 11 погибщих - ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 22:51 | www.oxu.az | 6
По меньшей мере 11 человек погибли, около 25 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг в столице Афганистана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
По имеющейся информации, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи группы полицейских.
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21:50
Взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабул, передает телеканал Tolo News.
Как передает Oxu.Az, по данным телеканала, взрыв прогремел в четверг вечером в районе Кабула PD9.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Как сообщают очевидцы, взрыв совершил террорист-смертник.