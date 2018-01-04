В Кабуле прогремел взрыв: 11 погибщих - ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 22:51 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере 11 человек погибли, около 25 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг в столице Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По имеющейся информации, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи группы полицейских.

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21:50

Взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабул, передает телеканал Tolo News.

Как передает Oxu.Az, по данным телеканала, взрыв прогремел в четверг вечером в районе Кабула PD9.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, взрыв совершил террорист-смертник.

A.M.

