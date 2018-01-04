В результате атаки смертника в Кабуле погибли 15 человек

2018-01-04 23:02 | www.apa.az | 7

Число жертв атаки террориста-смертника в Кабуле возросло до 15 человек, более 20 пострадали. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей минздрава.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.