В результате атаки смертника в Кабуле погибли 15 человек

2018-01-04 23:02 | www.apa.az | 7
Число жертв атаки террориста-смертника в Кабуле возросло до 15 человек, более 20 пострадали. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей минздрава.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.
Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.