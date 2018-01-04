В 2017 году азербайджанский экспорт обрел "второе дыхание"

2018-01-04 23:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 2017 год прошел в Азербайджане под эгидой возрождения ненефтяной экономики. За год правительство реализовало большое количество мер, нацеленных на рост, как производства, так и экспорта ненефтяной продукции. Продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках стало одним из приоритетов внешнеэкономической политики страны.

Еще в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось число торговых партнеров Азербайджана - со 165 до 186 стран. В 2017 же году, благодаря мерам по поддержке экспортеров, число участников внешнеэкономической деятельности достигло 14 190 [данные на конец ноября 2017 года], тогда как в 2016 году их было 14 055.

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев прошлого года составил почти 1,4 миллиарда долларов, увеличившись за год на 22 процента.

Одним из действенных инструментов расширения ненефтяного экспорта стали экспортные миссии. За прошлый год Азербайджан организовал ряд различных миссий в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Россию, Китай, Венгрию, Казахстан, Германию, Катар и другие страны.

По итогом каждой экспортной миссии, проведенной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций и министерством экономики, были заключены различные контракты или достигнуты соглашения о будущих поставках. Так, азербайджанские предприниматели договорились о поставках в зарубежные страны мясомолочной продукции, меда, фруктов, гранатовых соков, консервов, минеральных вод, вин, мебели и другой продукции.

Особое внимание также уделялось участию азербайджанских предпринимателей на международных выставках. Продукция под брендом Made in Azerbaijan была презентована на таких крупных и авторитетных выставках, как ANUGA, Worldfood Moscow, Prowein, Gulfood 2017.