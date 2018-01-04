США аномальные холода: 16 человек погибли

2018-01-04 23:11 | www.oxu.az | 6

Как минимум 16 человек погибли за последнюю неделю в США из-за аномальных холодов и снегопадов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN.

Шесть смертей, связанных с неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы в Висконсине, четыре – в Техасе, три – в Северной Каролине.

В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте из-за холода и снега погибло по одному человеку.

Температура в отдельных штатах США опустилась на 15-20 градусов ниже нормы.

Так, например, в городе Сент-Луис в штат Миссури температура опустилась до минус 13 градусов в то время как среднегодовая норма для текущего месяца составляет около минус трех градусов.

A.M.

