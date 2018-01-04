Привлечение тяжелой техники в зону поиска пропавших альпинистов может еще больше усугубить обстановку - МЧС

2018-01-04 23:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с поиском пропавших альпинистов.



Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились и 4 января, передает Trend со ссылкой на сайт МЧС. В поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецодеждой, средствами связи и прочим спасательным снаряжением), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечены специально обученные собаки.



Спасательно-поисковая операция проводится в высокогорном массиве, при сложных метеоусловиях. В зоне поиска из-за наблюдавшегося в последние дни интенсивного снегопада увеличилась опасность схода лавин. В настоящее время высота снежного покрова там составляет 1-1,5 м, в местах схода лавин - 8-12 м. С учетом перечисленного, привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить ситуацию. В сложившейся обстановке осуществление спасательно-поисковых и других неотложных мер еще больше усложнилось.

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