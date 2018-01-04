В Нью-Йорке из-за непогоды ввели режим ЧС

2018-01-04 23:31 | www.trend.az | 7

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу, передает РИА Новости.



"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", - написал Куомо в Twitter.

"Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены", — сообщила администрация аэропорта в Twitter. Администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.