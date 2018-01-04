В Геранбое произошла массовая драка, есть убитый и раненые – ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 23:47 | www.oxu.az | 6

Установлена личность убитого в ходе массовой драки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это житель поселка Делимамедли Джабраилов Зульфугар 1996 г.р.

Установлена также личность одного из пострадавших – житель того же поселка Хатами Анар Азад оглу 1995 г.р.

Пострадавшие помещены в несколько больниц Гянджи.

В настоящее время на месте происшествия разбирается полиция.

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23:25

В поселке Далимамедли Геранбойского района произошла массовая драка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента 1 человек убит, еще несколько получили ножевые ранения.

Пострадавшие помещены в несколько больниц Гянджи.

В настоящее время на месте происшествия разбирается полиция.

A.M.

