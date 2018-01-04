Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

2018-01-04 23:42 | www.trend.az | 6

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за подрыв смертника в Кабуле, жертвами которого, по данным минздрава, стали 15 человек, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, передает РИА Новости.



По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

Согласно данным SITE, в общей сложности пострадали и погибли 80 сотрудников правоохранительных органов.