Директор клуба: Альпинистов ищут около десяти дней – ВИДЕО

2018-01-05 00:28 | www.oxu.az | 6
Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжаются.
Об этом Oxu.Az заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.
«Поиски ведутся в направлениях Габалы и селения Хыналыг. В Габалинском районе поисковыми работами занимаются сотрудники минэклогии и МЧС, также работники федерации», - отметил З.Гасымов.
Он также добавил, что альпинистов ищут около десяти дней.
Напомним, что 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде) клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», связь с ними прервана.