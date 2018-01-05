Директор клуба: Альпинистов ищут около десяти дней – ВИДЕО

2018-01-05 00:28 | www.oxu.az | 6

Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжаются.

Об этом Oxu.Az заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.

«Поиски ведутся в направлениях Габалы и селения Хыналыг. В Габалинском районе поисковыми работами занимаются сотрудники минэклогии и МЧС, также работники федерации», - отметил З.Гасымов.

Он также добавил, что альпинистов ищут около десяти дней.

Напомним, что 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде) клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», связь с ними прервана.

Эльвин Ахмедов, Этирам Джаби

