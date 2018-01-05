США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

2018-01-05 00:44 | www.trend.az | 6
США внесли в санкционный список по Ирану еще пять иранских компаний, передает РИА Новости со ссылкой на минфин США.
Согласно сообщению на сайте ведомства, против следующих компаний введены так называемые вторичные санкции: исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.
В предыдущие годы США ввели целый ряд санкций против должностных лиц и компаний Ирана по обвинению в причастности к ракетной программе и "поддержке терроризма".
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