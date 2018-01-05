Панама выдала Мексике беглого экс-губернатора

2018-01-05 00:47 | www.trend.az | 6

Панама передала в четверг представителям мексиканских властей беглого экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе, обвиняемого в коррупции, следует из заявления панамского правительства, передает РИА Новости.



Генеральная прокуратура Мексики прислала за Борхе специальный самолет в аэропорт "Токумен" рядом с панамской столицей. Оттуда воздушное судно возьмет курс на Мексику, где против Борхе выдвинут ряд обвинений.

Панамские власти согласились экстрадировать Борхе еще в сентябре. Он был задержан в начале июня 2017 года в Панаме при попытке вылететь во Францию. В период 2011–2016 годов Борхе занимал пост главы Кинтана-Роо и подозревается в коррупционных преступлениях, сумма ущерба от его деятельности оценивается более чем в 3,1 миллиарда песо (более 160 миллионов долларов).