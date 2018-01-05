США приостанавливают финансовую помощь Пакистану

2018-01-05 00:50 | www.trend.az | 7

США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.



"Сегодня мы приостанавливаем (финансовую) помощь по вопросам безопасности", - заявила Науэрт на брифинге, не уточнив сумму.

По ее словам, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории". "Пакистан должен принять более решительные действия", - сказала Науэрт.

Она напомнила, что ранее США заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.