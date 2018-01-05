Цукерберг об использовании криптовалют в Facebook

2018-01-05 01:18 | www.oxu.az | 5

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта.

Как передает Oxu.Az, об этом Цукерберг написал в своем Facebook:

«Существуют два важных контр-тренда – шифрование и криптовалюты – которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование – ред.) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах».

Подводя итоги года, он также отметил, что посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский (севернокитайский диалект – ред.).

«Этот год станет годом серьезного самосовершенствования, и я с нетерпением жду новых знаний от совместной работы по разрешению наших проблем», – написал глава Facebook.

A.M.

