Эксперт: Запад не пойдёт на возвращение земель Азербайджану – ИНТЕРВЬЮ

2018-01-05 01:30 | www.oxu.az | 6

Прошедший год запомнился как одним из активных в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в урегулировании карабахского конфликта. С другой стороны 2017 год также запомнился, как общество стало свидетелем того, что страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а именно Россия и США имеют разные видения урегулирования конфликта. На все эти вопросы, а также что стоит ожидать в урегулировании карабахского конфликта, рассказал Oxu.Az эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности России Григорий Трофимчук.

- 2017 год прошел под высокой активностью переговорного процесса вокруг карабахского урегулирования. Какие ожидания на 2018 год?

- Активность переговорного процесса действительно, достаточно высокая, хотя, она была разной, рваной после апреля 2016. Например, в том же 2016 году, ближе к концу года, она была несколько ниже. Но сама по себе активность это параметр чисто технический; а практический результат – нулевой, если не считать того, что переговоры пока что сдерживают открытую войну, и для многих участников процесса это уже немало.

Ноль в том, что Азербайджан не получил за более чем полтора года никаких земель. То есть, не достигнута именно та цель, которую, используя переговоры, ставил перед собой Баку, так как цели недопущения войны, в отличие от России и Армении, для него не было.



Мнение экспертов на 2018 год разнятся, часть считает, что ситуация будет спокойной в силу президентских выборов в России, Азербайджане и Армении, другие же считают, что ситуация обострится. Как вы видите развитие событий вокруг карабахского конфликта?

- После стратегического срыва региональной и геополитической обстановки на рубеже 2013-2014, связанного с Украиной, тема с Карабахом не может успокоиться по определению. Напомню, что первое, за долгие годы, серьёзное обострение на линии армяно-азербайджанского соприкосновения случилось в августе 2014, так как Азербайджан фактически поставил вопрос: если Россия может вернуть Крым, то почему сам Азербайджан не может вернуть себе Карабах?

После этого всё пошло под откос. К тому же, существуют и другие факторы, типа ближневосточной нестабильности, постепенно поднимающейся на север, к Южному Кавказу. В этом раскладе Карабах тем более не может оставаться в стороне, а его роль как инструмента в рамках будущих региональных войн существенно возрастает.

Президентские выборы в той или иной стране региона, по сравнению с указанными факторами, определяющими ход событий, это намного более слабые политические приключения, которые случаются регулярно. Тем более что в России, Армении и Азербайджане ход главных выборов находится в штатном режиме, в заданных рамках. Естественно, кто-то будет ими пользоваться, чтобы дополнительно дестабилизировать обстановку, но главная угроза исходит из других источников.

В 2017 году общество заметило и очевидное разногласие в видении урегулирования карабахского конфликта, а именно речь о «плане Лаврова» и западное видение урегулирования конфликта. Какой из планов для Азербайджана и Армении более приемлем?

- С учётом новых внешних угроз для Баку и Еревана намного более приемлемым является двусторонний формат переговоров по Карабаху, закрытый для посторонних. Такой формат будет, в том числе, создавать и нужную политическую интригу. Что касается так называемого «плана Лаврова», то сам министр иностранных дел РФ дал понять, что никакого особого плана с таким громким названием нет. А есть только горы ранее принятых документов, из которых, при большом желании, в любой момент и в любой последовательности можно составить какой угодно план.

Говоря о позиции Запада, важно понять простую вещь: никогда и ни при каких условиях он не пойдёт на возвращение земель Азербайджану. Так как Азербайджан не относится к узкому кругу ближайших партнёров США, как, например, Германия, части которой были объединены. Карабах, удалённый и от Азербайджана, и от Армении, является для Запада наиболее удобной моделью развития событий.

При этом номинальные призывы к соблюдению ранее принятых решений по урегулированию карабахской проблемы будут с той стороны звучать постоянно, как, собственно, это и было с 1994 года. В этом нет ничего нового. И в этом смысле позиции России и Запада полностью совпадают. На данном этапе для Азербайджана и Армении наиболее приемлемым вариантом развития событий является отсутствие большой – а не узкой карабахской – региональной войны. В противном случае, эти две страны могут не выжить по её итогам. Рано или поздно Иран будет стронут с места, и тогда Азербайджан почувствует на себе всю разницу между карабахской войной и той, которая весит намного больше.