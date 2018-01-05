Юристы Трампа хотят не допустить выхода книги с воспоминаниями его главного советника - СМИ

2018-01-05 01:49 | www.trend.az | 6

Юристы президента США Дональда Трампа пытаются предотвратить поступление в продажу книги журналиста Майкла Вулфа, написанной по воспоминаниям бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, ее выход намечен на 9 января. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

По данным издания, адвокат Трампа Чарльз Хардер направил письма самому Вулфу, а также в издательство Henry Holt and Co., в нем он призвал "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги" под названием "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", ее отдельных частей или даже ее содержания. Юрист отметил, что речь идет о возможном выдвижении обвинений против авторов книги, в том числе в клевете.

Кроме того, в среду юристы американского лидера направили послание и самому Бэннону, в котором обвинили его в нарушении прежних соглашений, подписанных им с семейной компанией Трампа Trump Organization. "Вы нарушили соглашение, в том числе, обсуждая с автором Майклом Вулфом г-на Трампа, членов его семьи и компанию, предоставляя г-ну Вулфу конфиденциальную информацию, а также допуская пренебрежительные, и в ряде случаев клеветнические заявления", - говорится в письме Хардера. Адвокат потребовал от Бэннона сохранить любую документацию или записи для последующего разбирательства.