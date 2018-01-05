В Турции задержали 26 человек за связи с ИГИЛ

2018-01-05 01:56 | www.oxu.az | 6

Власти турецкой провинции Бингель на востоке страны сообщили, что в течение около полугода службы безопасности задержали 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Операция, которую управление по безопасности провинции проводило совместно с Национальным разведывательным управлением по всей стране, проходила с 24 июля по 28 декабря прошлого года. В ходе рейдов полиция также изъяла «пояс смертника», технику для изготовления взрывных веществ, около 4,6 тысячи долларов и охотничьи ружья. Задержания проводились в провинциях Бингель, Стамбул, Адана, Измир и Килис.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы порядка 3 тысяч 290 человек из 95 стран, примерно 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

A.M.

