США приостанавливают финансовую помощь Пакистану

2018-01-05 02:05 | www.apa.az | 5

США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы приостанавливаем (финансовую) помощь по вопросам безопасности", — заявила Науэрт на брифинге, не уточнив сумму.

По ее словам, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории". "Пакистан должен принять более решительные действия", — сказала Науэрт.

Она напомнила, что ранее США заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.

В то же время Науэрт признала, что в отдельных случаях из введенных мер могут быть сделаны исключения, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.