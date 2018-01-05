Заседание СБ ООН по Ирану состоится в пятницу

2018-01-05 03:13 | www.apa.az | 5

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу, в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

Проведение встречи официально запросили США.

"Встреча СБ ООН по Ирану состоится в 15.00 в пятницу и пройдет в открытом формате", — сказал собеседник агентства.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам во вторник, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране.