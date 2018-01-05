Без охраны внешних границ в ЕС хлынут 10 млн беженцев из Африки – президент Чехии

2018-01-05 03:12 | www.trend.az | 6

Наплыв 10 млн беженцев из Африки угрожает Евросоюзу, если сообщество не укрепит охрану своих внешних границ. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, передает ТАСС.



"Если Евросоюзу не хватит смелости укрепить свои внешние границы, о чем [он] постоянно болтает, но ничего не делает, то в течение нескольких лет у нас тут будет 10 млн беженцев ", - отметил Земан.

Увеличение числа беженцев из мусульманских стран Африки и Ближнего Востока, по мнению президента, угрожает культуре народов Европы. "Культура этих беженцев не совместима с европейской культурой. Это понимают и сами мигранты", - сказал он.