Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады из-за снежного шторма

2018-01-05 03:16 | www.trend.az | 6

Свыше 67 тыс. потребителей лишились энергоснабжения в атлантических провинциях Канады из-за снежного шторма, обрушившегося в четверг на регион, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По последним данным, в провинции Новая Шотландия без света остались уже 62,2 тыс. домохозяйств и других потребителей электроэнергии, в Нью-Брансуике - около 5 тыс. Обрывы на энергосетях зафиксированы также в провинциях Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор, но точной информации местные операторы пока предоставить не могут.

Как отмечает Национальное метеорологическое бюро, непогода принесла в регион ледяные дожди и снегопады. Ожидается, что в атлантической Канаде может выпасть 25-40 см снега - почти месячная норма осадков. Сейчас скорость порывов ветра составляет 80-110 км/ч (22-30,5 м/с), но ранее синоптики предупреждали об ураганном ветре местами с порывами до 130 км/ч (36 м/с).