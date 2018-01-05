При ж/д аварии в ЮАР погибли 18 человек

2018-01-05 03:38 | www.apa.az | 6

Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местную железнодорожную компанию Prasa.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Ранения в результате инцидента получили 260 человек.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехали 713 пассажиров.

Глава минтранса Джо Масангваньи сообщил, что, по предварительным данным, виновником столкновения стал водитель грузовика, который "рискнул проскочить" пути, несмотря на запрещающие сигналы.