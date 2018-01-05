США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

2018-01-05 05:20 | www.apa.az | 5

США внесли в санкционный список по Ирану еще пять иранских компаний. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минфин США.

Согласно сообщению на сайте ведомства, против следующих компаний введены так называемые вторичные санкции: исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

"Данные санкции направлены против ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана, которую правительство ставит выше благополучия иранского народа… США продолжат оказывать решительное сопротивление пагубной деятельности иранского режима, включая введение дополнительных санкций из-за нарушений прав человека", — заявил глава минфина Стивен Мнучин.

Согласно заявлению ведомства, Shahid Kharrazi Industries связана с разработкой систем навигации и контроля для баллистических ракет, Shahid Sanikhani Industries — с выдержкой и отливкой твердого топлива, Shahid Moghaddam Industries занимается двигателями для баллистических ракет на твердом топливе, Shahid Eslami Research Center является главным исследовательским центром, а Shahid Shustari, вероятно, была создана для производства волокнистых материалов.

В предыдущие годы США ввели целый ряд санкций против должностных лиц и компаний Ирана по обвинению в причастности к ракетной программе и "поддержке терроризма".