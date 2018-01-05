У НАТО появился официальный гимн

2018-01-05 05:41 | www.trend.az | 6

Североатлантический альянс утвердил свой официальный гимн, передает RT со ссылкой на сообщение на сайте НАТО.

Отмечается, что и раньше у организации был свой гимн, однако он не был официально утверждён. В частности, с 1989 года на мероприятиях, связанных с НАТО, исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижёром Люксембургского военного оркестра.

Как указывается на сайте, утверждённый гимн не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.