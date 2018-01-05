Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров

2018-01-05 06:24 | www.trend.az | 6

Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает РИА Новости.



Ранее эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM дефекты, из-за которых обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны выявить место хранения конфиденциальной информации.

"Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS затронуты, однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться. Для злоупотребления этим дефектом необходимо, чтобы на устройства было загружено вредоносное программное обеспечение, поэтому мы рекомендуем скачивать программы только из проверенных источников", - говорится в заявлении компании.