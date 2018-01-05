Президент Колумбии заявил о прогрессе в реализации соглашения о мире с повстанцами

2018-01-05 06:33 | www.trend.az | 6

Существенный прогресс достигнут в реализации соглашения о мире между правительством и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом сообщил в четверг президент страны Хуан Мануэль Сантос по результатам прошедшего в Картахене заседания комиссии по мониторингу и верификации имплементации договора о мире с РВСК, передает ТАСС.

"В имплементации договора был достигнут значительный прогресс. Ход исполнения соглашения в первые месяцы после начала был эквивалентен или быстрее тех, что аналитически представил институт международных исследований мира. Если будут преодолены возникшие трудности, процесс будет идти по пути к эффективной имплементации", - процитировал колумбийский лидер отчет института международных исследований мира имени Джоан Крок при Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд (Индиана, США), отметив, что подобные оценки заставляют правительство работать с еще большим усердием.



"Построить мир, оставив навсегда различия, ненависть и насилие - главная задача для правительства, РВСК, государства, и, особенно, колумбийцев. Ради этого мира, что заслуживает Колумбия, я буду работать до последнего дня моего правления", - заявил Сантос. По словам президента, в ходе его продуктивной встречи с представителями комиссии по верификации договора о мире между правительством и РВСК, на которой также присутствовал бывший глава делегации РВСК Иван Маркес, "в деталях были изучены как успехи, так и сложности исполнения самого сложного за последние 30 лет договора о мире".