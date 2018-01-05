Новым вице-президентом Эквадора станет женщина

2018-01-05 07:27 | www.trend.az | 6

Три кандидатуры на пост нового вице-президента Эквадора внесены в национальную ассамблею страны администрацией президента, и все три претендента - женщины, сообщил глава эквадорского парламента Хосе Серрано, передает РИА Новости.



В середине декабря суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что уже бывший вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов".

"Пленарная сессия назначена на субботу, 6 января, чтобы избрать и ввести в должность вице-президента республики. В тройку кандидатов входят Мария Алехандра Викунья, Мария Фернанда Эспиноса и Росана Альварадо", - написал Серрано в своем микроблоге в Twitter. Там же опубликовано письмо на его имя от президента Ленина Морено, который и представил данные кандидатуры.

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