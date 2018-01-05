КНДР приняла предложение Южной Кореи по переговорам

2018-01-05 07:34 | www.apa.az | 7

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения.

Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник. В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами.

«Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами», — заявил представитель южнокорейского министерства.

Ранее представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по вопросу участия Северной Кореи на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.