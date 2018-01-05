Болгария ожидает увеличения потока туристов из Азербайджана – консул (ФОТО)

2018-01-05 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Болгария ожидает увеличения туристического потока из Азербайджана в связи с открытием с 16 января текущего года прямого воздушного сообщения между Баку и Софией, которое будет выполняться низкобюджетной авиакомпанией Buta Airways.

Об этом сказал в интервью Trend консул посольства Болгарии в Азербайджане Кирилл Апостолов.

"Посольство Болгарии в Баку постоянно работает над продвижением передового опыта в двусторонних отношениях в сфере туризма. Учитывая открытие прямого авиарейса, мы рассчитываем на увеличение потока туристов между нашими странами", - отметил консул.

По словам Апостолова, министерство туризма Болгарии намерено предоставить дополнительные возможности для журналистов и представителей туристических агентств Азербайджана, желающих посетить Болгарию с целью ознакомления с туристическим потенциалом страны.

"Кроме того, мы поощряем участие представителей обеих стран в туристических выставках, проводимых в Болгарии и Азербайджане. Такие мероприятия могут содействовать в популяризации богатой культуры и истории наших стран", - отметил Апостолов.

Вопрос конфиденциальности личных данных туристов

Любое азербайджанское туристическое агентство, желающее организовывать туры в Болгарию или через ее территорию, должно прежде получить аккредитацию в посольстве Болгарии.

"Для этого турагентства должны представить в посольство заявку и необходимые документы. Эти документы направляются в министерство иностранных дел Болгарии для утверждения, и в случае одобрения, турагентство получает аккредитацию", - сказал консул.

Этот вопрос обсуждался еще в ноябре 2017 года во время встречи представителей посольства Болгарии и Азербайджанской ассоциации туризма (AZTA).

Также обуждался вопрос сохранения конфиденциальности личных данных туристов, обращающихся за визой. "Посольство следует строгим процедурам, предусмотренным как законодательством Болгарии, так и ЕС", - сказал Апостолов.

Возможен ли въезд с болгрской визой в Шенгенскую зону?

В настоящее время Болгария выдает только национальные визы, которые не дают право на въезд в Шенгенскую зону.

"Однако, согласно решению Совета министров Болгарии, до вступления в Шенгенскую зону страна будет в одностороннем порядке применять безвизовый режим для владельцев действующих шенгенских виз. Они будут иметь право на въезд и проживание в Болгарии сроком не более трех месяцев на протяжении любого шестимесячного периода от даты первого въезда, без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу", - сказал консул.

По его словам, Болгария также применяет безвизовый режим для обладателей действующих виз и разрешений на жительство, выданных Румынией, Кипром и Хорватией сроком до 90 дней.

"Обладатели таких документов имеют право на въезд и пребывание в Болгарии в течение не более чем 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу", - добавил Апостолов.