В ФБР приступили к новому расследованию в отношении Хиллари Клинтон

2018-01-05 08:28 | www.trend.az | 5

Министерство юстиции организовало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заняться котором должны агенты ФБР.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RT.

Отмечается, что новое дело касается деятельности благотворительного фонда Clinton Foundation. Организацию подозревают в нелегальной активности в то время, как Клинтон занимала пост госсекретаря США.

Агенты пытаются выяснить, получали ли жертвователи денег в фонд какую-либо помощь от государства после того, как перечисляли свои финансовые средства. Также следователям предстоит узнать, не нарушала ли организация налоговое законодательство.