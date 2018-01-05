Северная и Южная Корея начинают переговоры

2018-01-05 09:10 | www.oxu.az | 6

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения.

Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник. В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами.

«Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами», - заявил представитель южнокорейского министерства.

Ранее представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по вопросу участия Северной Кореи на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.