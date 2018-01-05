Напряженная ночь на фронте

2018-01-05 09:18 | www.oxu.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селах Гёяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.