Из Турции депортировано более пяти тысяч иностранных наемников – президент

2018-01-05 09:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) из Турции в целом были депортированы 5600 иностранных наемников, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, в рамках борьбы с ИГ был запрещен въезд в страну 54 тысячам человек.

«Турция продолжит борьбу с ИГ», - сказал Эрдоган.

Как сообщила ранее полиция Стамбула, с августа 2016 по август 2017 годов в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых было задержано свыше 1000 человек.